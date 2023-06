Prinzengarde St. Tönis Karnevalisten haben viel vor

Zufrieden blicken die Mitglieder der Prinzengarde St. Tönis 1952 auf die vergangene Karnevalssession, die erstmals wieder weitgehend ohne coronabedingte Einschränkungen über die Bühne(n) gegangen war. Zahlreiche Veranstaltungen in Tönisvorst und Umgebung wurden von der Prinzengarde besucht – „auch hierdurch konnte das Brauchtum Karneval wieder in die richtigen Bahnen gelenkt und ausgiebig Karneval gefeiert werden“, so ein Resümee bei der Mitgliederversammlung der Prinzengarde im Wirtshaus 1857, die der Prinzengarde-Vorsitzende Sven Smeets und Prinzengarde-Kommandeur Timo Schönen gemeinsam leiteten. Auch die Beteiligung am St. Töniser Tulpensonntagszug rundete das närrische Treiben mit der Bevölkerung ab.