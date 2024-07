Jugendzentrum in St. Tönis JFZ setzt im Sommer auf Vielfalt

„Demokratie lebt vom gegenseitigen Respekt. Wir möchten mit dem interkulturellen Tagen junge Menschen ansprechen und für das Thema sensibilisieren“, betont Michael Feiter, Fachbereichsleiter der Stadt Tönisvorst. Jugendliche ab 14 Jahren können so an einem Stencil-Graffiti-Workshop mit insgesamt fünf Terminen teilnehmen. Unter der Anleitung des Mönchengladbacher Sprayers Richard Teuween und des Tönisvorster Streetworkers Konstantin Meier erlernen die Teilnehmer Sprühtechniken und den Umgang mit Schablonen. Im Workshop soll ein auf Fiberglasplatten angefertigtes Graffiti von mehreren Metern entstehen, das „wir in unserem Café Vielfalt installieren werden“, wie Petra Schippers, die das JFZ zusammen mit Anette Wackers leitet, informiert.