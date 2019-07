Stadtentwicklungskonzept : Bürger machen Stadt fit für die Zukunft

Tönisvorst Ein integriertes Stadtentwicklungskonzept haben Politik und Verwaltung für Tönisvorst in Auftrag gegeben. Im Planungsausschuss stellte das zuständige Büro sich und seine Vorgehensweise jetzt vor.

Der Plan steht: Nach den Sommerferien startet die erste Phase eines Arbeitsprozesses, an dessen Ende ein integriertes Stadtentwicklungskonzept für Tönisvorst stehen soll. „Dieses Konzept soll der Leitfaden sein für zukünftiges Planen und Handeln und damit für die Entwicklung der Stadt in den nächsten 15 Jahren“, erklärt Joachim Sterl, Stadtplaner und geschäftsführender Gesellschafter des Büros Postwelters in Dortmund.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müsse das Stadtentwicklungskonzept ganz grundsätzliche Fragen beantworten, erläutert Sterl in der Sitzung des Planungsausschusses. Welche Bevölkerungszahl wird für 2035 angestrebt? Wie kann der Wohnraumbedarf gedeckt werden? Soll die Innenstadt verdichtet werden? Bieten sich Siedlungsränder zur Bebauung an? Aber auch: Welche Entwicklungsoptionen gibt es für die ansässigen Gewerbebetriebe? Gibt es Leerstände, und welche Lösungsansätze werden angestrebt? Wie kann Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen erreicht werden? Welche intelligenten Verkehrskonzepte sind möglich?

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept, in dem St. Tönis und Vorst gleichermaßen Beachtung finden, stellt sieben Themenkomplexe in den Vordergrund: Wohnen/ Demografie, Gewerbe/ Wirtschaft, Verkehr/ Mobilität, Freiraumplanung/ Klimaschutz, soziale Infrastruktur/ Integration, Stadtbild/ Innenstadt, Tourismus/ Naherholung.

Um auch jüngere Menschen zu erreichen, soll es parallel eine Online-Umfrage zu den Themenkomplexen geben. „Im zweiten Schritt werden wir außerdem mit den beiden weiterführenden Schulen in Tönisvorst zusammenarbeiten“, kündigt der Stadtplaner an. Schließlich seien es die heutigen Schüler, die später als Erwachsene in der Stadt leben, deren Entwicklung jetzt geplant wird. Um die Jugendlichen mitzunehmen, soll es einen Projekttag in den Schulen geben, an dem die Schüler Visionen erarbeiten, wie ihre Stadt 2030 aussehen soll.