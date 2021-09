Insektenparadies in St. Tönis : Initiative will historischen Brauhof beleben

St. Tönis Die Initiative „Insektenparadies“ will den historischen Hof mitten in St. Tönis aufwerten. Zahlreiche Helfer haben sich bereits angeschlossen.

Timothy Hornby, Biologielehrer an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule, brachte drei Schülerinnen und Schüler mit, die sich am Projekt „Insektenhotel“ beteiligen. Er will mit ihnen Nistmöglichkeiten für Wildbienen schaffen. Lehramtsstudentin Carina Keufen möchte in Kooperation mit Schulen einen Insektenlehrpfad initiieren. Reimer Martens vom Naturschutzbund betreut den Bau und die Anlage von Hochbeeten aus recycelten Einwegpaletten und berät fachlich.