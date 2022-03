Campus-Projekt : Bürgerinitiative übergibt 3972 Unterschriften

Daniel Zimmer (3.v.r.) übergab Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (rechts) eine Kiste mit 3972 Unterschriften-Zetteln. Foto: Marc Schütz

St. Tönis Die Initiative Campcorn möchte, dass das Schulzentrum Corneliusfeld samt Forum und Sporthalle in St. Tönis erhalten und saniert wird und der regionale Grünzug am Wasserturm erhalten bleibt. Fast 4000 Unterschriften haben die Helfer gesammelt.

3972 Unterschriften Tönisvorster Bürger hat die Initiative Campcorn am Dienstag Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) übergeben. Auch etwa 30 Interessierte waren gekommen, um das Anliegen der Initiative zu untermauern. Campcorn möchte, dass das Schulzentrum Corneliusfeld samt Forum und Sporthalle als Bildungs-, Sport- und Kulturstätte erhalten und saniert wird und dass der regionale Grünzug am Wasserturm erhalten bleibt. Denn derzeit wird darüber diskutiert, auf dem Acker im Dreieck zwischen Am Wasserturm, Düsseldorfer und Vorster Straße ein neues Schulzentrum zu bauen und an den derzeitigen Schulstandorten Wohnsiedlungen zu errichten.

Wenn die Verwaltung nun das Begehren für zulässig erklärt, gibt es einen Bürgerentscheid – „aber vielleicht sind 3972 ja auch so ein starkes Zeichen, dass die Politik noch einmal in sich geht“, sagte Daniel Zimmer von der Initiative bei der Übergabe. Voraussetzung für die Zulässigkeit sind mindestens 1956 gültige Unterschriften. Dann können alle Tönisvorsterinnen und Tönisvorster ab 16 Jahren an der Urne entscheiden, was mit dem Schulzentrum geschieht.

Die Initiative Campcorn hofft, dass der Bürgerentscheid mit der Landtagswahl am 15. Mai zusammengelegt werden kann. Das spare Zeit und Geld – ist aber unrealistisch. Zimmer sagte, er gehe davon aus, dass in der nächsten Ratssitzung am 19. Mai über die Zulässigkeit entschieden und bis spätestens 19. August gewählt werde. Bürgermeister Leuchtenberg sagte knapp, man gehe nun in die Prüfung, werde sehen, was man tun könne, und werde informieren.

(msc)