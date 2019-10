Autorin aus St. Tönis : Von Moorleichen und anderen Fantasien

Irmgard Kox aus St. Tönis mit ihrem ersten Buch „Sieben Krimi-Geschichten vom Niederrhein“. Foto: Norbert Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

St. Tönis „Sieben Krimi-Geschichten vom Niederrhein“ lautet der Titel eines Buchs, das Ingrid Kox geschrieben hat. Bisher hat sich die St. Töniserin vor allem einen Namen als Autorin von humorvollen Theaterstücken gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

Dass Ingrid Kox eine blühende Fantasie hat, wussten alle, die sie kennen, schon lange. Dass diese Fantasie aber so schaurig und gruselig sein kann, hat den Kreis der Menschen, die die Kurz-Geschichten der St. Töniserin bereits gelesen haben, dann doch verwundert. „Sieben Krimi-Geschichten vom Niederrhein“ heißt das Buch von Ingrid Kox, das am kommenden Samstag in den Verkauf geht.

Die St. Töniserin selbst ist ein bisschen aufgeregt, wenn sie von ihrem ersten Buchprojekt spricht. Dabei hat die 68-Jährige sich bereits einen Namen als Autorin gemacht. „Ich habe schon ein paar Theaterstücke geschrieben, alles Komödien, die auch auf verschiedenen Bühnen aufgeführt worden sind“, erzählt die gelernte Bankkauffrau, die seit fast 20 Jahren zum Ensemble der Vorster Laienspielgruppe „Salz und Pfeffer“ gehört, das mit den Stücken aus der Feder seiner Darstellerin ebenfalls schon Bühnenerfolge gefeiert hat.

Info Verkauf bei den Aufführungen Verkauf Verkauft wird das 170 Seiten starke Buch der St. Töniser Autorin bei den Aufführungen der Vorster Laienspielgruppe „Salz und Pfeffer“ am 26. und 27. Oktober im Haus Vorst, am 2. und 3. November im Corneliusforum St. Tönis sowie am 15., 16. und 17. November in der Josefshalle in Anrath. Kosten Zehn Euro kostet „Sieben Krimi-Geschichten vom Niederrhein“ von Ingrid Kox.

Nun also ein Buch mit Krimigeschichten. Wie kam es dazu? „Ich habe mir das nicht vorgenommen, es sind eher so Bilder in meinem Kopf, aus denen ich die Geschichten gestrickt habe“, schildert die 68-Jährige. Was sind das für Bilder? „Wenn ich zum Beispiel im Wald spazieren gehe und eine Gruppe Jogger sehe, dann frage ich mich: Was wäre, wenn der letzte in der Gruppe plötzlich verschwinden würde?“, erzählt die Autorin, „und das spinne ich dann weiter zu einer Geschichte.“

Gibt es viele Leichen in ihrem Buch? „Nicht in jeder Geschichte geschieht ein Mord, manchmal sind es auch nur Fantasiespiele der Protagonisten, die sich in etwas hinein steigern und nicht mehr herausfinden, bis sich Realität und Fantasie vermischen“, schildert Ingrid Kox eine der Kurzgeschichten aus ihrem Buch. Ist sie selbst ein ängstlicher Mensch, der seine Angst in den Texten verarbeitet? „Nein, ich bin nicht ängstlich. Ich denke immer: Wer mich nachts holt, bringt mich tagsüber wieder zurück.“

Was ist dann ihr Antrieb, Krimis zu schreiben? „Ich weiß es nicht. Ich schaue mir eigentlich auch kaum Krimis im Fernsehen an, aber ich mag die Spannung, das Gruselige“, erzählt die St. Töniserin. Wie lange hat sie an dem Buch gearbeitet? „Die ersten Sätze habe ich schon vor zehn Jahren geschrieben. Aber dann kam immer wieder etwas dazwischen, und ich habe das Geschriebene zur Seite gelegt. Die Texte sind so nach und nach entstanden. Viele Ideen habe ich auch wieder verworfen, andere ausgebaut und aktualisiert.“

Spielen die Geschichten in ihrer Heimatstadt Tönisvorst? „Nein. Ich habe hier nicht die richtigen Orte gefunden. Meine Spielorte sind ein Parkhaus in Krefeld, in dem ich selber viele Jahre lang geparkt habe, ein Gebiet im Viersener Bruch, wo ich in einem Text eine Moorleiche platziert habe, und Gegenden in Oppum, Düsseldorf und Köln, die ich alle gut kenne. Allerdings ist auch ein bisschen dichterische Freiheit in die Ortsbeschreibungen eingeflossen, wenn es für die Handlung notwendig war“, sagt Ingrid Kox.

2500 Exemplare ihrer sieben Geschichten in Buchform hat Ingrid Kox jetzt bei einem befreundeten Drucker in Auftrag gegeben. Am Samstag, 26. Oktober, wenn die Laienspielgruppe „Salz und Pfeffer“ die Premiere mit dem Herbststück „Ehrensache“ im Haus Vorst feiert, will die Autorin einen Büchertisch aufbauen und ihr Erstlingswerk an den Mann und die Frau bringen. Auch bei den folgenden Aufführungen in St. Tönis und Anrath sollen die Bücher zum Verkauf angeboten werden.