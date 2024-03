Diamantene Hochzeit in St. Tönis 60 Jahre Eheglück bei Familie Wirth

Das Ehepaar Ingeborg und Klaus Wirth aus St. Tönis feiert am Donnerstag, 21. März, Diamantene Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich 1962 am Dreiländerpunkt in Vaals in den Niederlanden. „Dort gab es ein Tanzlokal, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen“, erinnert sich Ingeborg Wirth. „Wir waren sehr tanzbegeistert“, ergänzt ihr Ehemann, der zu diesem Zeitpunkt in Aachen studierte.