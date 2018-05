Tönisvorst: Infohäppchen bei Kaffee und Rührei

Tönisvorst Rund 80 Anmeldungen erhielt der Wirtschaftsförderer für das Unternehmerfrühstück "TönisVorst um 8". Dabei gab es ein kleines Jubiläum von fünf Jahren zu feiern. Der Impulsvortrag drehte sich um Fördermittel für kleine Unternehmen.

Den Impulsvortrag am Anfang des Frühstücks hielt Armin Möller, seit fünf Monaten Projektmanager bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen und vorher viele Jahre bei der Regio Rhein-Maas grenzüberschreitend tätig. Sein Thema gestern war der "leichte Zugang zu öffentlichen Zuschüssen für KMU", was kleine und mittlere Unternehmen meint. Einerseits gibt es Geld in vielen Fördertöpfen, andererseits fürchten viele Unternehmen eine umfangreiche Bürokratie. Möller ermutigte seine Zuhörer, Fördermittel abzurufen. Da es sich um Steuermittel handele, wäre auch ein gewisses Maß an Bürokratie unumgänglich, vor allem in den höheren Ebenen von Land, Bund und EU. Andererseits sei es auf kommunaler und regionaler Ebene gar nicht so schwierig. Wirtschaftsförderer, die gemeinsame Agentur "Standort Niederrhein" oder die IHK helfen dabei weiter. In der aktuellen Niedrigzinsphase ließ der Referent Kredite der KfW gleich unter den Tisch fallen. Aber etwa eine Potenzialberatung für Unternehmen von zehn bis 20 Mitarbeitern sei über Standort Niederrhein in Neuss relativ einfach zu beantragen. Dabei würden die Kosten eines zugelassenen Beraters für maximal zehn Tage zu 50 Prozent übernommen. Themen könnten die Digitalisierung oder der demographische Wandel sein. Nach einem Erstgespräch bei der IHK gäbe es für eine Ist-Analyse für Betriebe unter zehn Mitarbeitern eine 80-Prozent-Förderung für Beratung. Im Förderdschungel von Land und Bund helfen die Wirtschaftsförderer mit "go-inno", "go-digital", Auma, Bafa, Zenit weiter. So gibt es vom Land erhebliche Zuschüsse für Studienabsolventen, die für 24 Monaten beschäftigt werden (pro Jahr 22.500 Euro). Oder sind Innovations-Gutscheine, die vom Forschungszentrum Jülich ausgegeben werden, interessanter? Andere fliegen vielleicht auf eine Messeförderung, etwa für einen Gemeinschaftsstand auf der Handwerkermesse in Brüssel?