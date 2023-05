Jugendamt lädt zum Info-Picknick Kindertagespflege wird immer beliebter

Die Kindertagespflege erfreut sich auch in der Stadt Tönisvorst großer Beliebtheit: Inzwischen werden 170 Plätze angeboten – verteilt auf 33 Pflegestellen, drei davon in Großtagespflegestellen des Deutschen Roten Kreuzes, 30 werden von selbstständigen Kindertagespflegepersonen angeboten, so Silvia Jäger, Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung sowie Kinder- und Jugendförderung des Kreises Viersen, auf Nachfrage unserer Redaktion. Um die Kindertagespflege noch bekannter zu machen, findet am kommenden Dienstag, 9. Mai, ab 9.30 Uhr auf dem Außengelände des Familienzentrums der Villa Gänseblümchen an der Ingerstraße 9 in St. Tönis ein Picknick im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche zur Kindertagespflege statt.