Fotoprojekt in St. Tönis : Nun sind die Männer an der Reihe

Nun sind die Männer an der Reihe

Fotoprojekt in St. Tönis

Ines Schäfer will dieses Mal 50 Männer fotografieren. Foto: Ines Schäfer

Tönisvorst Ines Schäfer aus St. Tönis hat bereits „50 Frauen über 50“ fotografiert, jetzt startet das nächste Projekt. Sie möchte 50 Männer fotografieren – mit all ihren Stärken und Schwächen.

Nach ihrem vor einiger Zeit erfolgreich gestarteten Projekt „50 Frauen über 50“ hat die St. Töniser Porträtfotografin Ines Schäfer jetzt ein Parallelprojekt aus der Taufe gehoben, das sie „50 Männer GQ“ nennt. Sie möchte dieses Mal 50 Männer fotografieren – mit all ihren Stärken und Schwächen. Teilnehmen können Männer ohne jede Altersbeschränkung.

Ines Schäfer betont, sie wolle zeigen, dass die Attraktivität auch mit dem Alter nicht abnimmt. Sie möchte nicht nur das Äußere, sondern auch den Charakter und die Seele hervorheben. Männer sollen sich zeigen können, wie sie es selbst wollen: Die Portraitfotos von Ines Schäfer sollen Geschichten erzählen, auch was es heißt, heute Mann zu sein. Und Männer dürfen auch eine andere Seite von sich zeigen, sie müssen nicht nur das „starke Geschlecht“ sein. „50 Männer GQ“ ist mit dem Kürzel an das GQ-Männermagazin angelehnt, das „Gentlemen’s Quarterly“ heißt und „den Lebensstil von Männern mit Anspruch“ abbilden will.