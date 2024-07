Fascher Stadtwerke-Mitarbeiter Trickbetrüger erbeutet Geld in Vorst

(svs) Zu einem erfolgreichen Trickdiebstahl ist es am Montagmittag in Vorst gekommen. Gegen 14.30 Uhr hatte ein unbekannter Mann bei einer Seniorin an der Lindenallee geklingelt. Er stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor, zeigte der Frau auch einen Ausweis. Er gab an, den Druck auf Wasserleitungen prüfen zu müssen. Die Frau ließ ihn in die Wohnung und folgte den Anweisungen des Unbekannten. Nach etwa zehn Minuten verabschiedete sich der Mann. Kurze Zeit später stellte die Frau fest, dass aus einer Geldkassette Geld gestohlen worden war. Der Trickdieb ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine sportliche Statur. Er hat dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine blaue Jeanshose und eine blaue Jeansweste. Das Kriminalkommissariat in Kempen ermittelt und bittet um Hinweise auf den Täter. Hinweise an die 02162 3770.