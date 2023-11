Serviceleistung in Tönisvorst Stadt erwägt Abbau der Spender für Hundekotbeutel

Ein Bürgerantrag im Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr brachte eine muntere Debatte in die Sitzung. Der Antragsteller bemängelte, dass die aufgestellten Hundekotbeutelspender ständig längere Zeit leer seien. In einem Brief an Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) vom 17. Juli schreibt der Antragsteller, dass sich die Verwaltung der kleinen Probleme der Mitbürger kaum noch annehmen würde. Mit der Vorstellung einer neuen Generation von Hundekotbeutel und Behältnisse sei das Thema im vergangenen Jahr durch die Presse gegangen. Testweise sollten drei Stück aufgestellt werden und nach der Testphase, Ende März 2023, sollten über weitere Standorte solcher Stationen entschieden werden. Weder zum Ergebnis der Testphase noch zum weiteren Ablauf habe der Bürger etwas erfahren können. Davon abgesehen seien die alten Stationen „nachweislich seit dem letzten Quartal 2022 nicht mehr befüllt worden.“ Auch Jens Peters (CDU), sachkundiger Bürger im Ausschuss, kennt eine Station, an der es zwei Jahre keine Beutel gegeben habe.