Rathaus an der Hochstraße : Impfzentrum in St. Tönis geht am Dienstag an den Start

Impfzentrum in St. Tönis geht am Dienstag an den Start

St. Tönis Ein ehrenamtliches Team um Dr. Friedhelm Caspers impft jetzt regelmäßig im Rathaus an der Hochstraße gegen das Coronavirus. Der Erlös der Aktion ist für einen guten Zweck bestimmt.

Ein niedrigschwelliges Angebot, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, gibt es von Dienstag, 28. Dezember, an im Rathaus an der Hochstraße mitten in der St. Töniser Innenstadt. Der Arzt Dr. Friedhelm Caspers und sein Team haben die letzten Vorbereitungen getroffen, den Vorraum des Ratssaals mit einem Anmeldebereich und den Ratssaal selbst mit provisorischen Impfkabinen ausgestattet.

In dieser Woche ist das Impfen am Dienstag und am Donnerstag von 12 bis 19 Uhr möglich. Geimpft wird an diesen beiden Terminen ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech. Kommen können alle Personen ab zwölf Jahren für Erst- Zweit- oder Booster-Impfung. Geboostert werden alle, deren Zweitimpfung mindestens drei Monate zurückliegt, sagt Caspers. Weiter geht es am Samstag, 8. Januar, und am Samstag, 15. Januar, jeweils von 10 bis 15 Uhr mit zwei Impfstraßen. In der ersten Impfstraße kann man wieder ohne Termin vorbeischauen. Für die zweite Impfstraße im Ratssaal kann man ab sofort online einen Termin vereinbaren unter https://tevis.krzn.de/tevisweb260/. „Wenn es nach diesen zwei Samstagen weiterhin Bedarf gibt, impfen wir weiter“, sagt Caspers.