Planungsausschuss : Netto-Markt Vorst kann endlich kommen

Info

Als nächster Ausschuss ist der für Bauen, Energie, Verkehr um Umwelt dran. Der BEVU tagt am Mittwoch, 4. September, um 18 Uhr. Einen Tag später, am Donnerstag, 5. September, ist der Rechnungsprüfungsausschuss dran. Dann geht es Schlag auf Schlag: Am 10. September wieder Planungsausschuss, am 11. September Betriebsausschuss Abwasser und am 12. September Hauptausschuss. In der Woche drauf tagt der Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Sport am 17. September. Am Tag drauf, am Mittwoch, 18. September, beginnt um 18 Uhr der Stadtrat.