Seniorenhaus Vorst-Kandergarten : Senioren können an einem Tisch plaudern und Sport treiben

Im Seniorenhaus Vorst können vier Personen gleichzeitig am Tisch sitzen und Sport treiben. Foto: Norbert Prümen

Vorst Im Seniorenhaus Vorst-Kandergarten gibt es nun einen Plaudertisch. Daran können vier Bewohner sitzen, quatschen und sich sportlich betätigen. Wenn er gut ankommt, soll ein zweiter folgen.

Auf den ersten Blick mutet der Tisch im Gruppenraum des Seniorenhauses Vorst etwas ungewohnt an. An allen vier Seiten sind Fitnessgeräte angebracht. Unter dem Tisch sind zudem an zwei Seiten weitere Trainingsgeräte montiert, die es ermöglichen, Rad zu fahren. „Das ist unser erster Plaudertisch“, sagt Pflegedienstleiterin Doris Herold erfreut. Was im benachbarten St. Töniser Seniorenheim der Alexianer Tönisvorst GmbH schon seit zwei Jahren angeboten wird, gibt es nun auch in Vorst.

„Ich habe diese sogenannten Plaudertische eigentlich durch Zufall entdeckt und war begeistert“, erinnert sich Jutta Hartmann, die Leiterin der beiden Einrichtungen ist. Dank Unterstützung der Tönisvorster Bürger konnte damals ein erster Plaudertisch angeschafft werden, der sechs Personen gleichzeitig sportliche Betätigung ermöglicht. Der wurde so gut angenommen, dass der Wunsch der Senioren nach einem zweiten Tisch erfüllt wurde. Diesmal übernahm der Förderverein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege die Kosten.

Damit können zwölf der insgesamt 162 Bewohner in St. Tönis gleichzeitig Sport an den beiden Plaudertischen ausüben. „Die Senioren nutzen die Tische mit Begeisterung. Es finden regelrechte Wettbewerbe statt, wer wie lange Rad fährt oder die Armübungen nutzt. Sport ist auf einmal interessant geworden. Unsere Bewohner übertrumpfen sich selbst“, berichtet Hartmann.

Zumal sich dafür niemand an einen Termin für ein Sportangebot halten muss. Jeder der mag, setzt oder stellt sich einfach an den Plaudertisch und legt los – so, wie seine persönliche Fitness es zulässt. Durch die Arm- und Beinbewegungen wird die körperliche Aktivität angeregt. Die Bewegungsabläufe fördern den Erhalt der Mobilität. Auch Menschen im Rollstuhl können auf die Fitnessgeräte zurückgreifen.

In Vorst ist der Tisch, ebenfalls vom Förderverein möglich gemacht, mit der gleichen großen Begeisterung seitens der Senioren angenommen worden. Dort handelt es sich allerdings um eine Vierer-Variante. „Das ist schon ein eindrucksvoller Tisch“, sagt Hans-Theodor Schewe, der gerade mit dem Armkreisel des Plaudertisches beschäftigt ist, während eine weitere 91-jährige Seniorin fleißig Rad fährt.

Neben der sportlichen Betätigung gibt es gemäß des Namens am Tisch auch gemeinsamen Plausch. „Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Plaudertische angenommen werden, dann weiß man, dass das Geld gut angelegt ist“, sagt Maik Giesen vom Vorstand des Fördervereins der beiden Seniorenhäuser.