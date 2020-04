Quarantäne wegen des Coronavirus : „Die Bewohner leiden unter der Isolation“

St. Tönis Drei Senioren sind gestorben, zwölf in Quarantäne: Das Seniorenhaus St. Tönis kämpft gegen Corona. Michael Wilke, Regionalgeschäftsführer der Alexianer Krefeld, betont aber, dass es seit dem ersten Screening keine weiteren positiv getesteten Fälle gebe.

Nach dem Tod von drei Bewohnern im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist die Lage im Seniorenhaus St. Tönis angespannt. „Die Situation ist belastend für die Bewohner und für die Mitarbeiter“, sagt Michael Wilke, Regionalgeschäftsführer bei der Alexianer Krefeld GmbH. Er betont: „Seit dem ersten Screening hat es keine weiteren positiv getesteten Fälle gegeben.“ Am Dienstag war Tag 11 der 14-tägigen Quarantänefrist; es gab aktuell zwölf Bewohner und sieben Mitarbeiter, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Weitere 13 Mitarbeiter befanden sich als Kontaktpersonen sicherheitshalber wie die sieben Kollegen in häuslicher Isolation.

Am Freitag war zunächst eine 97-jährige Bewohnerin nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben, am Montag starben eine 87-jährige Bewohnerin und ein 74-jähriger Bewohner. Die Frauen seien im Seniorenhaus gestorben, der Mann in einem Krankenhaus, berichtet Wilke. Von den zwölf weiteren Bewohnern zeige bislang keiner Symptome, ebenso wenig wie die positiv getesteten Mitarbeiter.