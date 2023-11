Heimatverein Vorst Das neue Heimatheft entführt in die Vergangenheit

„Wir haben so viele Geschichten, dass wir wieder 64 Seiten auflegen konnten“, freut sich Wolfgang Arretz vom Vorstand des Heimatvereins. Heimatverein-Vorsitzender Heinz-Josef Köhler spricht von einem umfangreichen Heft. Diesmal wurde das neue Heft bei der Friedhofsgärtnerei Kils vorgestellt. Das nunmehr in der fünften Generation von Christian und Annette Kils geführte Unternehmen steht nämlich in der aktuellen Ausgabe im Rahmen der Serie „Firmen und Geschäfte in Vorst“ im Mittelpunkt. 1884 legte Matthias Kils den Grundstein für das Familienunternehmen an der Anrather Straße 28, wo es auch noch heute zuhause ist. Wobei das heutige Ladenlokal, das nicht nur von den Vorstern geschätzt wird, 1986 erbaut wurde, nachdem der aus dem Jahr 1954 stammende Blumenladen abgerissen worden war.