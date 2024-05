Heimatverein St. Tönis Tacksee: Ausstellung über den verlorenen See ist eröffnet

Der Auslöser, eine solche Ausstellung zu kuratieren, war für Kohnen ein Bild der Landschaft, das sein Großvater vor über 120 Jahren angefertigt hatte. Neben einem weiteren Gemälde aus dem Archiv wird dieses Bild ebenfalls in der Ausstellung präsentiert. Im Vergleich zu dieser frühen Darstellung böte das Gebiet heute keine Lebensqualität mehr, findet Kohnen. „Wer denkt schon an Lebensqualität, wenn es für den einen um Kaufen geht, während es für den anderen um das Arbeiten, also die Existenzsicherung geht“, heißt es einleitend zur Ausstellung. Der engagierte Heimatforscher möchte so die Menschen dazu anregen, sich selbst Gedanken zu machen, die über das Gezeigte hinausgehen.