Interessengemeinschaft Altensport Tönisvorst : Mehr als 2500 Euro Spenden gesammelt

Die IG Altensport hat in diesem Jahr zum Hospiz-Lauf wieder einen Laufspot am Ostring organisiert. Insgesamt wurden Spenden in Höhe von 2520 Euro gesammelt. Foto: IG Altensport

Tönisvorst Die IG Altensport Tönisvorst hat jetzt 2520 Euro an den Stadtsportbund Krefeld überweisen können. Es ist der Spendenbeitag aus dem 10. Krefelder Hospiz-Lauf.

Der Hintergrund: Die IGA unterstützt den Spendenlauf zugunsten der Hospiz-Arbeit in Krefeld seit mehreren Jahren – vor Corona mit einem Startpunkt am Ostring und der Laufstrecke bis zum Ziel Hospiz am Blumenplatz. In den Jahren 2020 und 2021 hat sie einen „dezentralen Laufspot“ in St. Tönis organisiert. „Wir hatten im Vorfeld des Laufs Sorgen, weil wir durch den langen Lockdown und die Schließung des Schwimmbades unsere Mitglieder nicht gut erreichen konnten. Aber in der Woche vor dem 26. September kam ganz viel Bewegung in die Aktion“, berichtet Thomas Gerndt: Viele IGA-Mitglieder meldeten sich an, oft wurde mehr gespendet als die vorgesehenen zehn Euro Startgeld. „Ein anonymer Spender hat den Betrag auf 2300 Euro aufgerundet, dazu kamen noch Anmeldungen und Spenden im ,Bratwurst-Sparschwein’ am Lauftag“, sagt Thomas Gerndt.