Angebot für Tönisvorst und Umgebung Hundebesuch gegen die Einsamkeit

Die Hundehalstücher, die „Fine“ und „Easy“ tragen, fallen auf. „4 Pfoten für Sie“ ist darauf neben der Silhouette eines Hundes und eines Menschen zu lesen. Die Halstücher stehen für den Hundebesuchsdienst namens „4 Pfoten für Sie“, den die Alexianer anbieten. Es ist Dienstagnachmittag, und Angela Martens ist mit ihren beiden Hündinnen im Einsatz. Das bedeutet an diesem Tag einen Besuch im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath samt Kaffeetrinken im Pfannkuchenhaus. „Hier hat es uns beim letzten Mal so gut gefallen, dass wir uns heute entschieden haben, erneut einen Ausflug ins Freilichtmuseum zu machen“, sagt Martens, die die zehn Jahre alte Riesenschnauzerhündin „Easy“ an der Leine führt, während Monika die Leine der vier Jahre alten „Fine“, einer Irish-Terrier-Hündin, in der Hand hält. Einmal in der Woche sind die beiden Frauen für zwei bis drei Stunden unterwegs. Das Programm ist immer ein anderes, angefangen beim Spaziergang über Ausflüge bis zu gemütlichen Nachmittagen in den eigenen vier Wänden, bei denen gespielt und geklönt wird. Immer dabei: „Fine“ und „Easy“.