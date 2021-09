Kunst aus Tönisvorst : Hubertus Tünnerhoff stellt Bilder in Krefeld aus

Tönisvorst Der St. Töniser Künstler stellt am 9. und 10. Oktober Acrylbilder im „Haus Greiffenhorst“ in Krefeld aus. Mit dabei ist auch Jürgen Braas aus Düsseldorf mit seinen Metall- und Holzobjekten.

Hubertus Tünnerhoff (64) aus St. Tönis widmet sich seit vielen Jahren der Malerei. Seine Acrylbilder sind meist an Landschaftsmotive und an Küstenansichten angelehnt – kein Wunder, lebt und arbeitet der gelernte Bankkaufmann doch nicht nur in der Apfelstadt, sondern einige Zeit des Jahres auch in Neßmersiel in Ostfriesland. Am Samstag, 9. Oktober, und Sonntag, 10. Oktober, jeweils von 13 bis 18 Uhr, stellt er seine Werke im Haus Greiffenhorst in Krefeld aus. Er tut dies gemeinsam mit dem Düsseldorfer Jürgen Braas (74), der den farbstarken Acrylbildern seines Freundes seine Metall- und Holzobjekte gegenüberstellt – ein reizvoller Kontrast.