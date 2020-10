Maler aus St. Tönis stellt in Krefeld aus : Hubertus Tünnerhoff stellt Acrylbilder aus

Tönisvorst Im Haus Greiffenhorst in Krefeld zeigt der 63-jährige Maler aus St. Tönis seine Ausstellung mit dem Titel „FarbenSpiel“. Sie beinhaltet facettenreiche Motive, die der Natur abgeschaut sind.

Er erklärt den Titel seiner Schau aktueller Acrylbilder so: „Der Titel ,FarbenSpiel’ leitet sich aus dem Spiel mit den Farben bei der Entstehung vieler Bilder ab. Überlagerung, Schattierung, Strukturierung und unterschiedliche Techniken führen zu Arbeiten, die Motiven in der Natur nachempfunden sind. Manchmal sind diese direkt erkennbar, wie zum Beispiel bei meinen Küsten- und Himmelmotiven. Oft aber sind es auch Assoziationen auf den zweiten Blick, die auf Eindrücke aus der Natur und auf das natürliche Spiel der Farben hindeuten.“

Der engagierte Hobbykünstler lebt und arbeitet in seinem kleinen Atelier im eigenen Haus in St. Tönis und im Ferienhaus in Neßmersiel in Ostfriesland . Gerade im hohen Norden schätzt er die unterschiedlichen Intensitäten des Lichts und die schönen Küstenansichten. Daneben schafft er eindrucksvolle Impressionen mit seinen Landschaftsmotiven. Auch der Niederrhein hat einen weiten Himmel.

Die Ausstellung öffnet ihre Tore im „Haus Greiffenhorst“ am Freitag, 16. Oktober. Eine Vernissage und eine Bewirtung sind wegen Corona nicht möglich. Die Räume sind aber groß genug, um mit Abstand die Werke in Ruhe betrachten zu können. Bis 18 Uhr ist „FarbenSpiel“ am ersten Tag offen, am Samstag, 17. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 18. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. Die Werke sind käuflich zu erwerben.