Künstler aus St. Tönis : Hubertus Tünnerhof zeigt seine Werke in Krefeld

Hubertus Tünnerhoffs Bilder entstehen in unterschiedlichen Techniken, unter anderem in Acryl. Foto: Jürgen Karsten

St. Tönis/Krefeld In den Werken des St. Töniser Künstlers spiegelt sich das natürliche Farbenspiel der jeweiligen Jahreszeiten. Er versteht es, wechselnde Strukturen zu schaffen und farbige Nuancen zu gestalten. Die Ausstellung „Farbenspiel III“ ist bald in Krefeld zu sehen.

Der St. Töniser Künstler Hubertus Tünnerhoff stellt seine starkfarbigen Bilder – unter anderem mit Landschaftsansichten und Küstenmotiven, aber auch mit abstrakter Gestaltung – am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober im Haus Greiffenhorst in Krefeld aus. Der gelernte Bankkaufmann, der nicht nur in der Apfelstadt lebt, sondern einige Zeit auch immer in Neßmersiel in Ostfriesland, bezieht aus seiner zweiten Heimat seine Inspiration, soweit es die Meeresmotive angeht.

Tünnerhoffs Bilder entstehen in unterschiedlichen Techniken, unter anderem in Acryl. In ihnen spiegelt sich stets das natürliche Farbenspiel der jeweiligen Jahreszeiten. Der Künstler versteht es ausgezeichnet, wechselnde Strukturen zu schaffen und farbige Nuancen zu gestalten. Das fesselt das Auge des Betrachters, ständig sind neue Facetten zu erkennen, und das macht die von ihm geschaffenen Bilder so populär. Mehrfache Farbschichten ergänzen sich und lassen reizvolle Kontraste entstehen. Keinesfalls dürfen seien Bilder eintönig wirken. Immer bilden sie ein ganz besonders Farbenspiel ab. Und so lautet auch der Titel der Ausstellung von Hubertus Tünnerhoff: „Farbenspiel III“.

Seine Arbeiten fanden immer wieder viel Anklang im Publikum. Und darauf hofft der Künstler aus der Apfelstadt natürlich auch diesmal wieder bei seiner neuen Ausstellung in Krefeld. Das hübsche Haus Greiffenhorst an der Straße Greifenhorst 1 bildet dafür einen besonders schönen Rahmen. Die Kunstausstellung ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

(jk-)