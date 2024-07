HPZ in Tönisvorst Inklusion auf dem Tennisplatz

Auf dem Arbeitsmarkt spielt Inklusion eine Rolle, in der Bildung – und auch im Sport. Warum es wichtig ist, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Sport machen? „Weil die Beeinträchtigung durch das gemeinsame Erleben in den Hintergrund tritt, Sport verbindet Menschen“, erläutert Jeanette Echterhoff, Sprecherin des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) Krefeld – Kreis Viersen mit Sitz in Tönisvorst. Um ein starkes Zeichen für Teilhabe im Sport zu setzen, hat das HPZ nun gemeinsam mit dem Verein Marathon in Krefeld zum ersten Mal ein inklusives Tennisturnier organisiert. „Es ist toll, dass wir durch die Integration von Spielern mit und ohne Behinderungen ein Umfeld schaffen können, das Vielfalt und Inklusion wertschätzt“, sagt Michael Weber, Geschäftsführer des HPZ.