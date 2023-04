Im Forum Corneliusfeld Horst Eckert liest in St. Tönis aus seinem neuen Krimi

Gerade wurde der Düsseldorfer Autor Horst Eckert für seinen Wirecard-Thriller „Das Jahr der Gier“ mit dem Ebner-Stoll-Preis der Stuttgarter Kriminächte für den besten Wirtschaftskrimi des Jahres ausgezeichnet. Mit seinem brandneuen Thriller „Die Macht der Wölfe“ kommt Eckert nun nach Tönisvorst. Er liest am Montag, 24. April, um 19.30 Uhr im Forum Corneliusfeld, Corneliusstraße 25 in St. Tönis auf Einladung der Tönisvorster Buchhandlung (Hochstraße 49) und der Stadtbücherei Tönisvorst (Hochstraße 20a). Dort und an der Abendkasse sind Karten für zehn Euro erhältlich.