Interview mit Autor Horst Eckert „Im Krimi geht es ums Eingemachte“

Info

Lesung Horst Eckert macht während seiner Lesereise Halt in St. Tönis. Am 24. April liest er ab 19.30 Uhr im Forum Corneliusfeld aus seinem neuen Roman „Die Macht der Wölfe“. Karten für 10 Euro gibt es an der Abendkasse.

Privates Eckert wurde 1959 in Weiden/Oberpfalz geboren und lebt seit vielen Jahren in Düsseldorf. Nach dem Studium der Politikwissenschaften in Erlangen und Berlin arbeitete er 15 Jahre als Fernsehjournalist.