Hilfswerk aus Tönisvorst Floristen sammeln Spenden für Action Medeor

Seit mehr als 60 Jahren setzt sich das nach eigenen Angaben größte Medikamentenhilfswerk Europas für eine nachhaltige und bessere Gesundheitsversorgung der Menschen insbesondere in ärmeren Regionen ein. Von Vorst aus werden so zum Beipspiel jedes Jahr Gesundheitsstationen in rund 100 Ländern in Afrika, Lateinamerika und Asien mit medizinischer Hilfe versorgt. Darüber hinaus führt Action Medeor gemeinsam mit lokalen Partnern Gesundheitsprojekte in den Bereichen Prävention, Diagnostik und Therapie durch.