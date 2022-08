Nach den Überschwemmungen : Hilfswerk Action Medeor stellt Soforthilfe für Pakistan bereit

Nach der Flut leben viele Familien in Zelten und Not-Behausungen. Action Medeor will dazu beitragen, die größte Not zu lindern. Foto: Action Medeor

Tönisvorst Nach den Überschwemmungen fehlen den Menschen grundlegende Dinge wie Nahrungsmittel und sauberes Wasser. Viele haben ihr Zuhause verloren.

Angesichts der verheerenden Überschwemmungen, die sich in diesen Tagen in Pakistan ereignet haben, hat das Medikamentenhilfswerk Action Medeor 10.000 Euro Soforthilfe für Menschen in den betroffenen Regionen bereitgestellt. Das teilte das Tönisvorster Hilfswerk am Montag mit. Die Hilfe soll über lokale Partner, mit denen Action Medeor seit Jahren zusammenarbeitet, sehr schnell den Menschen zugutekommen.