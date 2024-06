Hilfsorganisation mit Sitz in Vorst Action Medeor organisiert Hilfe in Krisenland Afghanistan

Das Problem gerade in Afghanistan: Aufgrund der Machtübernahme durch die Taliban nach Abzug der Truppen rund um das US-Engagement, haben viele ausländische Organisationen ihre Unterstützung weitgehend oder ganz eingestellt. Die Vorster immerhin setzen traditionell vor allem auf lokale Partner vor Ort und organisieren das eigene Engagement vor allem von Deutschland aus, stellen Güter und Logistik. So ist auch in politisch instabilen Ländern Hilfe weiterhin gut darstellbar.