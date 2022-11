Ortskerne umfahren : Hier zieht St. Martin in Vorst und St. Tönis

Hier zieht St. Martin in Vorst und St. Tönis

Die Martinszüge locken immer zahlreiche Zuschauer an. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Tönisvorst Die Stadtverwaltung Tönisvorst macht darauf aufmerksam, dass zu den Zeiten der Martinszüge Einschränkungen für den Verkehr zu erwarten sind.

Den Auftakt macht der Stadtteil Vorst am Mittwoch, 9. November. Ab etwa 17 Uhr startet an der Schützenstraße vor der Grundschule der Martinszug der Kindergartenkinder. Von hier aus geht es über Josefstraße, Seulenstraße, Markt, Kuhstraße, Hauptstraße, Kronenstraße, Neuhäuser Straße, Giesenstraße, Hauptstraße, Amselweg, Gerkeswiese, wo – anders als früher – die Martinsszene erfolgt und das Martinsfeuer leuchtet.

Gegen 18.45 Uhr startet dann der Umzug der Vorster Grundschule. Auch hier geht es an der Schützenstraße los. Der Zugweg: Schützenstraße, Wiemespfad, Lindenallee, Seulenstraße, Markt, Kuhstraße, Süchtelner Straße, Eichenstraße, Anrather Straße, Giesenstraße, Hauptstraße, Amselweg, Gerkeswiese, wo wieder die Martinsszene erfolgt und das Martinsfeuer leuchtet.

In St. Tönis ziehen die Kindergartenkinder am Donnerstag, 11. November. Start ist um 17.15 Uhr am Kirchplatz. Von dort aus geht es über die Kaiserstraße, Marktstraße, Hochstraße, Willicher Straße, Pastorswall, wo auch die Martinsszene inklusive Martinsfeuer zu sehen sein wird.