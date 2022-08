Am Rand der Wiese sieht man den Berfes des Gelleshofs mit seinen rot-weißen Fensterläden. Der alte, quadratische Wehrturm steht noch in dem weißen Backsteingebäude, das man im 17. oder 18. Jahrhundert so mit Mauern umbaut hat, dass weitere Wohnräume entstanden. Der Berfes ist also tatsächlich verkleidet, sogar das alte Dach ist unter dem, das man sieht.