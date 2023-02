Einzelhandel in St. Tönis Letztes Jahr für Herrenmoden Robben

Der 31. Dezember wird in diesem Jahr für Stefan Robben ein ganz bedeutsamer Tag. An diesem Tag öffnen sich die Türen seines Herrenmodegeschäftes an der Hochstraße 29 in St. Tönis zum letzten Mal. Der 63-Jährige wechselt in den Ruhestand. „Meine Frau geht im April nach 49 Jahren bei der Stadt Krefeld in den Ruhestand. Wir möchten noch gemeinsam etwas von den Rentenjahren haben. Ich habe selber an so vielen Schicksalen Anteil genommen, bei denen Kunden mir mitteilten, was sie noch alles in der Rentenzeit machen wollten – und was sie dann nicht mehr tun konnten“, sagt Robben, der mit Renteneintritt 64 Jahre alt sein wird.