Goldhochzeit im Hause Thees in Tönisvorst Bei der Seilbahnfahrt hat es gefunkt

Wenn Hermann und Maria Thees nicht im Herbst 1970 an einer Weintour mit der Landjugend nach Ahrweiler teilgenommen hätten, sähe es jetzt in Clörath 73, dem Heimathof von Hermann Thees, anders aus. „Wir kannten uns vom Sehen in der Landjugend, aber bei der Seilbahnfahrt hat es zwischen uns gefunkt“, erinnert sich Hermann Thees. Drei Jahre später war es so weit. Am 5. September 1973 heirateten die beiden standesamtlich, und am 20. September folgte die kirchliche Hochzeit in Anrath.