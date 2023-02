Kehner Junggesellen Schützenbruderschaft Henrik Gentges ist neuer Schützenkönig

Nachdem der Vogel bereits schnell an Lebensdauer verloren hatte, kristallisierte sich im Laufe des Nachmittags ein äußerst spannender Zweikampf heraus, welcher dann doch noch einige Nerven der beiden Kandidaten in Anspruch nahm. Entschieden wurde das Duell dann vom neuen König Henrik Gentges, der seit 2019 auch Vorsitzender der Kehner Junggesellen ist. Er tritt nicht nur die Nachfolge von Jan Nössemes an, sondern auch in die Fußstapfen seines Opas Johannes Gentges, der vor 75 Jahren der erste Schützenkönig der Kander nach dem Zweiten Weltkrieg war.