Für die GGS Hülser Straße in St. Tönis : 16 Helfer melden sich auf Schülerlotsen-Aufruf in St. Tönis

16 Helfer melden sich auf Schülerlotsen-Aufruf in St. Tönis

Für die GGS Hülser Straße in St. Tönis

St. Tönis Vor wenigen Wochen warnte Familienvater Jens Peters in der Rheinischen Post davor, dass für die GGS Hülser Straße nicht genügend Lotsen zur Verfügung stehen. Daraufhin meldeten sich weitere freiwillige Helfer.

Es gibt sie noch, die engagierten ehrenamtlichen Helfer, und das vor allen Dingen bei den Senioren. Das hat Jens Peters in den Sommerferien festgestellt. Der Familienvater aus St. Tönis koordiniert den Lotsendienst an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Hülser Straße und hatte vor wenigen Wochen vor einem Mangel an Verkehrshelfern gewarnt.