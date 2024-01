Seniorenhaus in St. Tönis Nach Heizungsausfall soll Ersatzsystem für Wärme sorgen

Die Heizungsanlage im Seniorenhaus in St. Tönis an der Gelderner Straße ist am Samstag für einige Stunden ausgefallen. Mitarbeiter der technischen Abteilung der Alexianer GmbH, die das Seniorenheim betreibt, halten nun rund um die Uhr eine Brandwache ab, damit die Heizung weiterlaufen kann, bevor – voraussichtlich am Dienstag – vorübergehend eine Ölheizungsanlage für Wärme sorgen wird, bis der Defekt dauerhaft behoben ist.