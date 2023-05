Hochzeit im Jahr 2023 So heiraten Paare in Tönisvorst

Tönisvorst · Der Tag an dem sich zwei Liebende das „Ja“-Wort geben, ist ein besonderer – doch er bedarf auch viel Planung. Eng wird es für die, die noch in diesem Jahr in Tönisvorst heiraten möchten. Tipps für die Planung und was 2023 in der Apfelstadt möglich ist.

23.05.2023, 05:15 Uhr

Im Haus Neersdonk in Vorst können sowohl standesamtliche als auch freie Hochzeiten gefeiert werden. Archiv: Wolfgang Kaiser Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Alles soll für den „schönsten Tag im Leben“ perfekt sein. Bei der Planung stehen viele Entscheidungen an: Wann soll die Hochzeit stattfinden? Soll es eine kirchliche oder freie Trauung sein? Wie ist das Budget? Daher die wichtigsten Informationen zu Hochzeiten in Tönisvorst im Überblick.