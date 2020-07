Heimatverein Vorst : Vorster Heimatverein stellt seien 80. Heimatbrief vor

Vorst Das derzeit beherrschende Thema Coronavirus hat darin seine Spuren hinterlassen. Für die bebilderte Jahreschronik 2019 hatte der mittlerweile verstorbene Willi Arretz stolze 15 Seiten Platz.

Das derzeit beherrschende Thema, das Coronavirus, hat auch im Vorster Heimatbrief seine Spuren hinterlassen. Da gibt es beispielsweise einen zweiseitigen Artikel, in dem die Auswirkungen der Pandemie beschrieben werden. Die Anzeige der Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“ enhält den Zusatz, dass „Kaviar trifft Currywurst“ wahrscheinlich ausfallen wird. Das Wort „wahrscheinlich“ ist mittlerweile überflüssig geworden, und der Bürgermeister, der zugleich Vorsitzender des Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes ist, kündigte an: „Das Dreikönigskaffee für Senioren in Vorst wird im nächsten Jahr ausfallen.“ Betroffen ist auch das Jubiläum „Tönisvorst wird 50 Jahre alt“. Goßen: „Wir haben uns das alle anders vorgestellt. Wir werden gucken, was wir wann und wie nachholen.“