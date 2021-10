Heimatverein Vorst : Bilder machen Vorsts Geschichte lebendig

Vorst Mit „Vorst – Von Anno dazumal bis heute“ hat der Heimatverein Vorst den dritten Band einer Serie herausgebracht, der tief in die Geschichte des Ortes blicken lässt. Ein reich bebilderter Lesespaß auf 240 Seiten.

Dass das Buch gerade jetzt erschien, hat einen speziellen Hintergrund: Im vergangenen Jahr jährte sich zum 50. Mal die Zusammenlegung der früheren Gemeinden Vorst und St. Tönis zur Stadt Tönisvorst. „Dies war für uns der Anlass, diesen Bildband über 50 Jahre Stadtteil Vorst herauszubringen“, sagt Wolfgang Aretz. Die Idee, einen dritten Band herauszubringen, schwirrte schon seit gut fünf Jahren in seinem Kopf herum. Vor rund zwei Jahren setzte sich der Vorster hin und schrieb alle Vereine an. Er bat darum, dass sich jeder Verein mit Blick auf die vergangenen 50 Jahre einmal selbst darstellen sollte. Zur Hilfe packte Aretz entsprechende Zeitungsartikel über die jeweiligen Vereine in die Anschreiben, um auf diesem Weg einen ersten „Pack-an“ zu geben.

Viele weitere Fotos schlummerten im Heimatverein-Fotoarchiv. Durch den neuen Band sind sie für die Öffentlichkeit sichtbar geworden. Der Leser fühlt sich zurückversetzt in vergangene Zeiten. Man sieht Menschen in jungen Jahren, die heute Senioren sind. Veränderungen in der Landschaft als auch an Häusern und Straßen werden greifbar. Man taucht in das Dorfleben ein, erlebt Feste und lernt die unterschiedlichsten Vereine und Gemeinschaften kennen. Ob der Reiterverein, die Schützen, die Rumänienhilfe, die Feuerwehr oder Action Medeor – sie alle finden sich im Buch wieder.