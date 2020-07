Spaziergang durch Vorst : Heimatministerin besucht Vorst

Vorst Ina Scharrenbach ließ sich persönlich zeigen, wohin NRW-Fördermittel geflossen sind. Heinz-Josef Köhler, Vorsitzender des Heimatvereins Vorst, schlüpfte in die Rolle des ehemaligen Bürgermeisters Franz Seulen.

Ein Förderbescheid von 50.000 Euro für das Martinskomitee Vorst und ein Heimatscheck in der Gesamtsumme von 10.000 Euro für den Heimatverein Vorst – aus dem Säckel des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist in den vergangenen beiden Jahren einiges an Geld nach Vorst geflossen. Was damit finanziert wurde, darüber informierte sich Heimatministerin Ina Scharrenbach bei einem persönlichen Besuch in Vorst.