Heimatverein Vorst : Heimatheft ist voller Geschichte

Zur Firma Moerschen in Anrath kamen einige der Autoren, um das neue Heimatheft vorzustellen. Foto: Wolfgang Kaiser

Vorst Der Heimatverein Vorst hat sein aktuelles Heft vorgestellt. Zur Präsentation versammelten sich die Mitglieder in den Räumen der Firma Moerschen in Anrath. Ursprünglich war Moerschen ein Vorster Unternehmen.

Sozusagen außer Haus kamen die Mitglieder des Vorster Heimatvereins zusammen, um das druckfrische Heft des Vereins vorzustellen. Aber weit weg von der Heimat war der Treffpunkt, der Firmensitz der Unternehmensgruppe Moerschen, nicht. „Man muss ja nur über die Bahnschienen, dann ist man schon in Vorst“, sagte Heinz-Josef Köhler, Vorsitzender des Heimatvereins. Mit dabei waren auch Bürgermeister Thomas Goßen, Stadtsprecherin Catharina Perchthaler und die stellvertretenden Bürgermeister Christiane Tille-Gander (CDU) und Uwe Leuchtenberg (SPD).

Und auch in Anrath, wo Moerschen seit 2005 ansässig ist, waren die Freunde des Vöörschter Platt, wie der Heimatverein auch heißt, von Vorstern umgeben. Von der Firmengründung 1842 bis zum Umzug vor 14 Jahren war Moerschen nämlich ein Vorster Unternehmen. Was 1842 mit einer kleinen Schmiede begann, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, entwickelte sich unter dem derzeitigen Geschäftsführer Norbert Moerschen seit den 1990er-Jahren zu einem beeindruckenden mittelständischen Unternehmen.

Zur Jahreshauptversammlung treffen sich die Mitglieder des Heimatvereins Vorst am Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr, im Gemeindezentrum „Haus Vorst“. Auf der Tagesordnung stehen Berichte. Außerdem wird wieder ein Film mit Bildern aus der Vergangenheit gezeigt.

Das sahen auch die Mitglieder des Heimatbundes so, die von Norbert Moerschen und seinem Sohn Johann, Unternehmer in fünfter Generation, durch die vielen Büros und großen Hallen an der Lerchenfeldstraße geführt wurden. 95 Mitarbeiter hat Moerschen aktuell. Der Jahresumsatz liegt bei 18 Millionen Euro. Aus der Schmiede- und Schlosserkunst von einst ist ein moderner Anlagenbau geworden. Um die Bereiche Elektrotechnik, mobile Aufbereitung und Recycling sowie neue Energie hat sich die Angebotspalette erweitert. Der Aktionsradius von Moerschen hat sich weit über den Niederrhein hinaus ausgebreitet.