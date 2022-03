Verein aus St. Tönis wird 70 Jahre alt : Heimatbund bringt Menschen zusammen

Ulli Triebels zapft am Tresen der Rixen-Kneipe im Heimathaus ein Alt. Foto: Jürgen Karsten Foto: Jürgen Karsten

St. Tönis Ulli Triebels ist seit vielen Jahren im Heimatbund St. Tönis aktiv. Vom „Mitläufer“ hat er es bis in den Vorstand gebracht. In diesem Jahr feiert der vielseitige Verein sein 70-jähriges Bestehen.

Von Jürgen Karsten

Ulli Triebels war beruflich 20 Jahre lang Ausbilder im Bereich der Elektrotechnik, fand daneben irgendwann Spaß daran, in den Heimatbund St. Tönis 1952 einzutreten und aktiv mitzuarbeiten. Heute ist er der stellvertretende Vorsitzende des Heimatbundes. Mit ihm sprach unsere Redaktion stellvertretend für alle Vereinsmitglieder, die sich der Pflege der Mundart, der Erschließung der Ortsgeschichte und der Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen für die Mitglieder widmen.

Der Heimatbund wurde 1952 gegründet, wird in diesem Jahr also 70 Jahre alt. Ulli Triebels erinnert sich, dass er erst einmal als eine Art Mitläufer begonnen hat und dann immer mehr Aktivitäten entfaltete. Ausschlaggebend war dafür nicht zuletzt die gemeinsame Arbeit an der Renovierung und Neugestaltung des Heimathauses an der Antoniusstraße 6, das es neben dem Büro des Heimatbundes, Marktstraße 9, auch noch gibt. Da waren viele helfende Hände für die Selbsthilfe des Vereins gefragt, und da Ulli Triebels über handwerkliches Geschick verfügt, konnte er sehr gut mithelfen.

Info „En Mönke voll Platt“ am 3. April „Corona zum Trotz, wir lassen uns nicht unterkriegen“ sagt die Einladung des Heimatbundes zur nächsten Veranstaltung mit Mundart am Niederrhein: „En Mönke voll Platt“, die traditionelle Veranstaltung, findet am Sonntag, 3. April, 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr, im Forum Corneliusfeld statt. Ulli Triebels leitet die Mundartveranstaltung. Es wirken mit: Waltraud Anstötz, Uschi Elsen, Margret Klein mit ihrem Enkel, Philipp Engelen, Harry Klupsch, Josef Levels, Gerda Müller, Paul Schwinning, Fred Schwirtz, Rolf Seegers, Peter Steppen und Stephan Zimmermann. Die musikalische Gestaltung übernimmt in bewährter Weise das Akkordeonorchester St. Tönis. Eintrittskarten sind zum Preis von acht Euro bei Lotto-Toto Reichelt, Marktstraße 8, beim Stadtkulturbund, Krefelder Straße 22, und in der Heimatbundstube, Marktstraße 9, mittwochs von 18 bis 19 Uhr, erhältlich.

Im Laufe der Zeit machte er bei sehr vielen anderen Aktivitäten und in verschiedenen Arbeitskreisen mit, er gehört nun schon seit rund 20 Jahren dem Heimatbund an und wurde vor einigen Jahren in den Vorstand gewählt, brachte es zum stellvertretenden Vorsitzenden und übernimmt damit Verantwortung. Er arbeitet im Team des Heimatbriefes mit, und ihm obliegt auch die Pflege der Homepage des Vereins. Aktuell möchte er einen Link setzen zu „NRW-Vision“. Dort kann man dann auch Rundfunksendungen anhören, die der Heimatbund gemeinsam mit dem Bürgerfunk gestaltet hat.

Da der Verein unbedingt mehr junge Mitglieder braucht, hat Ulli Triebels bereits bei der Geburt seinen Enkel Benedikt, der inzwischen ein Jahr alt ist, im Verein angemeldet, er ist das jüngste Mitglied des stolzen Vereins.

Das Archiv des Heimatbunds ist gut bestückt. Dieses Foto zeigt das alte Rathaus 1964, im Umzugsjahr der Verwaltung zur Bahnstraße. Foto: Heimatbund St. Tönis

Die Mitgliederversammlung des Heimatbundes St. Tönis musste Corona bedingt auf den 24. Juni 2022 verschoben werden. Dann werden viele Mitglieder für ihre 50-jährige Zugehörigkeit geehrt, ein stolzes Jubiläum. Der Verein selbst feiert aber ebenfalls ein sehr stolzes Jubiläum, denn er wird 70 Jahre alt. Das soll – wahrscheinlich Mitte September dieses Jahres – mit einem Fest unter freiem Himmel im Seulenhof mit Musik und viel Mundart – gefeiert werden. Noch stehen kein genauer Termin und kein genauer Ablauf fest, aber man will endlich wieder die Menschen in der Apfelstadt zusammenbringen.

Rund 1200 Mitglieder zählt der Heimatbund aktuell, meist ältere Mitglieder, die schon lange dabei sind. Man wünscht sich mehr junge Mitglieder, damit der Verein nicht total überaltert. Kernstück der Arbeit ist die ehrgeizige Aufgabe, zweimal jährlich einen Heimatbrief herauszugeben. Darin veröffentlichen vor allem Mitglieder des Heimatbundes heimatgeschichtliche Literatur. Jeder, der sich für lokale Geschichte interessiert, kann dabei aber als Verfasser von Texten mitwirken. Dem Redaktionsteam gehören Udo Beckmann, der auch für das Layout verantwortlich zeichnet, Walter Schöler, Guido Beckers und Ulli Triebels an. Der Heimatbrief wird nicht nur an Mitglieder vor Ort, sondern auch an 350 auswärtige Mitglieder und an 50 in der weiten Welt verschickt. Er geht auch nach Australien, Kanada und Peru und hält so für die ausgewanderten Mitbürgern den Kontakt zur Heimat wach.

Mit Fotos, Video-Filmen, Urkunden, Landkarten, Zeitungsartikeln, Totenzetteln und vielem anderem Quellenmaterial aus dem eigenen und dem im Kreisarchiv in Kempen untergebrachten Stadtarchiv hält der Heimatbund die Erinnerung an die Geschichte wach. Daneben wird die niederrheinische Mundart gepflegt. Die Veranstaltung „En Mönke voll Platt“ hat schon Kultstatus, sie gibt es seit mehr als 30 Jahren.

Gemeinsame Wanderungen, Radtouren sowie Bustouren, die leider in Corona-Zeiten aber auch wegfielen, führt der Heimatbund für seine Mitglieder durch. Und daneben widmet er sich auch Themen wie Umweltschutz und Denkmalpflege. Ganz aktuell hilft im Moment der Heimatbund mit weiteren Interessenten, den Brauereihof zu verschönern. Das Martinsdenkmal in der Stadt geht auf eine Initiative des früheren Vorsitzenden Rolf Schumacher zurück. Im Heimathaus sind in einem Ausstellungsraum unter anderem ein Webstuhl, der die Erinnerung an die alte Tradition am Niederrhein wachhält, die Nachbildung einer Kneipe erinnert an das Brauereiwesen in St. Tönis – die Stadt hatte mal sieben Brauereien – und im kleinen Saal können Versammlungen und Filmvorführungen stattfinden. Der unvergessene Otto Merkelbach vermachte dem Heimatbund eine sehenswerte Notgeldsammlung.