Ausstellung in St. Tönis : Heimatbund sucht Werke von „Ortsmaler“ Heinrich Kohnen

Enkel Edgar Kohnen (links) kuratiert die Ausstellung in der Heimatstube des Heimatbundes St. Tönis an der Antoniusstraße 6. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Personen, die Gemälde des 1968 gestorbenen Malers haben, werden gebeten, sich zu melden. Eine Ausstellung ist noch bis Ende des Jahres im Heimathaus an der Antoniusstraße in St. Tönis zu sehen.

Kohnen (1880 bis 1968) galt als „Ortsmaler“ von St. Tönis. Bislang ist über ihn nicht viel geforscht oder veröffentlicht worden. Auch ein Werkverzeichnis existiert nicht. Das will sein Enkel Edgar Kohnen, der in Düsseldorf lebt, nun ändern. Er hat eine Ausstellung mit Werken des Großvaters in der Heimatstube des Heimatbundes St. Tönis an der Antoniusstraße 6 zusammengestellt, die seit Anfang des Monats zu sehen ist.