Die Sorgen des Heimatbunds St. Tönis Im Heimathaus rieselt der Putz von den Wänden

Ulli Triebels ist die Sorge anzusehen. Die Ursache sind viele kleine Putzkrümel, die unmittelbar neben den Fliesensockeln im Heimathaus an der Antoniusstraße 6 liegen. Im Heimathaus befinden sich ein kleines Museum und ein Raum für Veranstaltungen. Der Vorsitzende des Heimatbunds St. Tönis 1952 geht in die Hocke und hebt vorsichtig die bereits am Fliesensockel gelöste Raufasertapete an. Wie ein Wasserfall rieselt weiterer Putz nach. Doch auch die Heimatbund-Stube an der Marktstraße und das Archiv des Vereins, das in der Schule im Kirchenfeld untergebracht ist, bereiten dem Heimatbund St. Tönis große Sorgen.