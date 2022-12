Heimatbund St. Tönis Der 188. Heimatbrief hat etwas Verspätung

So mancher St. Töniser hat in diesen Tagen schon mehrmals in seinen Briefkasten geguckt, weil er auf den zweiten Heimatbrief des Jahres vom Heimatbund St. Tönis 1852 wartet. Eigentlich hätte der St. Töniser Heimatbrief auch schon in rund 1200 Briefkästen liegen sollen. Doch das kann diesmal noch ein paar Tage dauern. „Der Heimatbrief an sich ist fertig. Aber unsere Druckerei hat Probleme mit dem Schneiden, Walzen und Heften. Wir hoffen, dass wir den Heimatbrief noch vor Weihnachten zustellen werden können“, sagt Guido Beckers, der zweite stellvertretende Vorsitzende des Heimatbunds. Eine Vorstellung der Inhalte gab es jetzt zusammen mit dem Vorsitzenden Ulli Triebels und Udo Beckmann vom Redaktionsteam aber trotzdem wie gewohnt im Heimathaus an der Antoniusstaße, denn immerhin gab es trotz der aufgetretenen Probleme schon 30 fertige Exemplare.