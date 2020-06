Heimatbund St. Tönis : 183. Auflage St. Töniser Geschichte auf 56 Seiten

St. Tönis Der Heimatbund verzichtete dieses Mal Corona-bedingt auf die gewohnte Präsentation in großer Runde unter Teilnahme der Autoren. Das erste Exemplar aber erhielt traditionsgemäß der Bürgermeister.

Die Corona-Krise hat in diesem Jahr so manche Aktivität verhindert, allerdings nicht den Druck der 183. Ausgabe des St. Töniser Heimatbriefs: Im Heimathaus an der Antoniusstraße erhielt Bürgermeister Thomas Goßen (CDU) das erste Exemplar. Der Heimatbund verzichtete diesmal auf die gewohnte Präsentation in großer Runde.