Gestiegene Kosten beim Heimatbund St. Tönis Mitgliedsbeitrag wird leicht erhöht

Knapp 30 Mitglieder fanden den Weg durchs kalte St.Tönis in den größten Raum des Jugendfreizeitzentrums an der Gelderner Straße. Es waren aber keine Jugendlichen, sondern Mitglieder des Heiamtbundes St.Tönis, die sich zur Mitgliederversammlung einfanden. Unter ihnen auch Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD), der sich als echter Tönisvorster outete. Geboren im alten St. Töniser Krankenhaus, aufgewachsen an der Schelthofer Straße – in der Gemarkung Vorst, ein halbes Leben wohnhaft in Vorst, und arbeitend in St.Tönis.