Heimatbund St. Tönis „En Mönke voll Platt“ ließ Erinnerungen wach werden

Viel zu erzählen hatte auch Jupp Levels, der direkt von der Feier seiner Goldhochzeit ins Forum kam. Mit seinen Erinnerungen „Een di fifziger Johre opp dä Burehof“ kamen viele Kindheitserinnerungen an ein St. Tönis von vor vielen Jahrzehnten auf, die auch von sehr vielen im Publikum geteilt wurden – und das eben in der Mundart, mit der noch viele im Publikum aufwuchsen. Fred Schwirtz erzählte in besten St. Töniser Platt von seiner Entwicklung vom Schneefreund zum Hasser der weißen Pracht. Bevor Stephan Zimmermann erzählte, „Warum da Chresskink lache muors“.