Rundgang durch St. Tönis Dönekes auf Platt machen Geschichte lebendig

Am Denkmal trägt Ulli Triebels auf seinen Ortsrundgängen regelmäßig den Gründungsmythos der Stadt vor, natürlich auf Platt. Für alle, die kein Platt verstehen, kann Triebels die Legende auch auf Hochdeutsch nacherzählen. Darin geht es um einen Schäfer, der seine Herde weiden ließ. „Dort fand er ein Bild des Heiligen Antonius. Er nahm es mit sich nach dem Gehöfte, wo er wohnte, und legte es in die Truhe, welche ihm zur Aufbewahrung seiner Kleidungsstücke diente, und verschloss dieselbe. Einst bei Tische erzählte er davon. Man drang in ihn, das Bild zu zeigen. Als er nachsah, war dasselbe jedoch aus der verschlossenen Kiste verschwunden. Später fand man es am ursprünglichen Fundort wieder. Hierin erkannte man einen Fingerzeig von oben und erbaute an der Stelle, an der das Bild entdeckt worden war, ein Kapellchen zu Ehren des Heilige Antonius“, erinnert der Heimatbund an die Gründungslegende.