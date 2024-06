Heimatbrief St. Tönis Geschichte, Tradition und Anekdoten: 44 Seiten Heimat

Wer noch nie etwas vom Grundhof in seiner Heimatstadt gehört hat, lernt ihn kennen. Unter der Rubrik „Namen und Nachrichten“ stellt Beckers den neuen Dorfsheriff vor. Triebels schaut auf die Auflösung der Gesellschaft Eintracht und die der katholischen Frauengemeinschaft. Beckers blättert in alten Heimatbriefen, in denen unter anderem die Vergrößerung des St. Töniser Krankenhauses behandelt wurde. Auch Zeiten, in denen ein Brötchen 30 Millionen Mark kostete, lässt er wieder lebendig werden. Nicht ganz so weit zurück geht Markus Wilk mit dem Jahresbericht von 2023. Die Nachrufe fehlen ebenso wenig wie Berichte über die gerade erfolgen Ausflüge. Und wer wissen will, was der Heimatbund für dieses Jahr noch im Sinn hat, der stößt auf eine Vielzahl von Veranstaltungen, angefangen beim „Stammdöch Vertäll“ bis hin zu Radtouren, Filmabenden und Stadtrundgängen.